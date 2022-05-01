Mensajería masiva por WhatsApp!
Envía tus mensajes en forma inmediata, directa y segura
Nuestra plataforma es útil para sus campañas de Marketing, Ventas, Cobranzas, Agendamiento de horas, Campañas Políticas, Ofertas y promociones, Conferencias, Eventos: Contáctanos por WhatsApp
Oportunidad
Nuestras Ofertas
***Precios y promociones válidos solo para números telefónicos que operen en la República de Chile.
Para casos distintos, contáctese con nuestra empresa en el formulario de contacto.
1000 mensajes Whatsapp por USD 33 + iva
Conoce la calidad de nuestro servicio con una prueba gratuita
Lo mejor
Mensajería WhatsApp y SMS
Somos desarrolladores de software y servicios. Brindamos soluciones integrales para empresas, instituciones y profesionales que deseen utilizar nuevos e innovadores canales de comunicación con clientes, empleados y/o proveedores.
Personaliza los mensajes para cada destinatario, realiza envíos programados en fecha y hora. Utiliza la API e integra nuestros servicios con tus actuales sistemas administrativos, de gestión o CRM para realizar envíos automáticos.
Eficaz
Mensajería Whatsapp y SMS
Contamos con varios tipos de Sms
Consulta por lo que más te acomode.
Contamos con Mensajeria Whatsapp vía plataforma Web, altamente eficiente y con excelente llegada a los usuarios finales. Puedes enviar foto de perfil y archivos multimedia.
Ideal para campañas de Marketing .
SMS PREMIUM
MENSAJERIA DIRECTA POR LAS OPERADORAS y SMS CORTO
Envía tus mensajes desde tu número único de tu empresa u organización:
Más rápido y confiable.
SMS PREPAGO
SMS POSTPAGO
Planes flexibles según sus necesidades.Tembién Plataforma Reseller (costo setup)
API SMS, Automatización de Sms mediante API
Envíe mensajes SMS masivos desde su propia aplicación integrándola fácilmente a nuestra API.
SMS Prepago y PostPago.
Todo los usuarios nuevos, parten en PREPAGO
Podemos implementar Bots Whatsapp de diverso tipo, Links de apoyo a mensaje WS y Formularios de respuesta.
Contáctanos
Ventas
+56 9 7700 5500
Soporte
+56 9 2244 4 118
ventas@yandex.cl
