Contáctanos

Servicio de mensajería masiva de textos por WhatsApp y SMS

Mensajería masiva por WhatsApp!

Envía tus mensajes en forma inmediata, directa y segura
Nuestra plataforma es útil para sus campañas de Marketing, Ventas, Cobranzas, Agendamiento de horas, Campañas Políticas, Ofertas y promociones, Conferencias, Eventos: Contáctanos por WhatsApp

Oportunidad

Nuestras Ofertas

***Precios y promociones válidos solo para números telefónicos que operen en la República de Chile.
Para casos distintos, contáctese con nuestra empresa en el formulario de contacto.

1000 mensajes Whatsapp por USD 33 + iva

Conoce la calidad de nuestro servicio con una prueba gratuita

20000 mensajes Whatsapp por USD 600 + iva

Rápido y eficiente: sus mensajes a un click

Gratis 100 sms de prueba

Llegue a sus clientes con eficiencia, a un valor razonable

1.000 sms por $15.000 +iva

La mejor opción de hacer llegar su mensaje masivo

Lo mejor

Mensajería WhatsApp y SMS

Somos desarrolladores de software y servicios.   Brindamos soluciones integrales para empresas, instituciones y profesionales que deseen utilizar nuevos e innovadores canales de comunicación con clientes, empleados y/o proveedores. 

Personaliza los mensajes para cada destinatario, realiza envíos programados en fecha y hora. Utiliza la API e integra nuestros servicios con tus actuales sistemas administrativos, de gestión o CRM para realizar envíos automáticos.

Eficaz

Mensajería Whatsapp y SMS


Contamos con varios tipos de Sms
Consulta por lo que más te acomode.

Contamos con Mensajeria Whatsapp vía plataforma Web, altamente eficiente y con excelente llegada a los usuarios finales. Puedes enviar foto de perfil y archivos multimedia.    
Ideal para campañas de Marketing .

CONTÁCTANOS

SMS PREMIUM

MENSAJERIA DIRECTA POR LAS OPERADORAS  y  SMS CORTO
Envía tus mensajes desde tu número único de tu empresa u organización:
Más rápido y confiable.

SMS PREPAGO
SMS POSTPAGO

Planes flexibles según sus necesidades.Tembién Plataforma Reseller (costo setup)

API SMS, Automatización de Sms mediante API

Envíe mensajes SMS masivos desde su propia aplicación integrándola fácilmente a nuestra API.

SMS Prepago y PostPago.    

Todo los usuarios nuevos, parten en PREPAGO

Podemos implementar Bots Whatsapp de diverso tipo, Links de apoyo a mensaje WS y  Formularios de respuesta.   

Contáctanos

Ventas

+56 9 7700 5500

Soporte

+56 9 2244 4 118

ventas@yandex.cl

5 + 14 =

Antes de Enviar Mensaje  llene el valor de la suma, medida para evitar correos Spam.